На пожаре в Опочке погиб мужчина, жена в больнице

Возможной причиной возгорания стало короткое замыкание

В Опочке на пожаре в жилом доме на улице 1 Мая погиб 59-летний хозяин квартиры. 61-летняя хозяйка жилища, супруга погибшего, госпитализирована с ожогами. Женщина находится в тяжелом состоянии, будет решаться вопрос о ее транспортировке в Псковскую областную клиническую больницу.



Пожар произошел в двухкомнатной квартире, где выгорела одна из комнат. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

