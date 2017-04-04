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Главу обвинили в коррупции

04 Апреля 2017 - 13:28
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Возбуждено административное дело за нарушения в сфере закупок
В ходе проверки прокуратура установила, что глава одного из сельских поселений района при заключении договоров не использовал конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Так, с 15 июля по 7 октября 2016 года глава заключил 4 договора на сумму до 100 тыс. рублей на проведение ремонта автомобильных дорог местного значения. Указанные договоры были подписаны с одним и тем же индивидуальным предпринимателем. При этом общая сумма заключенных договоров составила 196 тыс. 250 рублей.

– Заключение нескольких договоров на выполнение одних и тех же работ с одним и тем же лицом на сумму до 100 тыс. рублей фактически является искусственным дроблением одного вида работ и попыткой ухода от конкурсных процедур размещения заказов, – констатировали в прокуратуре.

В этой связи заместитель прокурора района возбудил в отношении главы сельского поселения дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении в УФАС России по Псковской области.
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