​В Псковском районе парочка напала на таксиста

Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию

30 марта в 21:15 между деревнями Череха и Соловьи в Псковском районе неизвестный напал на таксиста и похитил у него имущество и деньги. В совершении этого преступления полиция подозревает двух граждан: молодого человека, которому на вид 25 лет (приметы – волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли), а также девушку лет 25. Приметы – волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку, коричневые сапоги до колена.



Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или в Пскове в микрорайоне Кресты-3.



Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, контактные телефоны: 676-801, 676-872 или 02.