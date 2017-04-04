4 Апреля 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

​В Псковском районе парочка напала на таксиста

04 Апреля 2017 - 12:55
Главная → Хроника дня
Свидетелей происшествия просят обратиться в полицию
30 марта в 21:15 между деревнями Череха и Соловьи в Псковском районе неизвестный напал на таксиста и похитил у него имущество и деньги. В совершении этого преступления полиция подозревает двух граждан: молодого человека, которому на вид 25 лет (приметы – волосы короткие черные, был одет в кожаную куртку, синюю рубашку, темно-синие джинсы, черные туфли), а также девушку лет 25. Приметы – волосы черные, собраны в пучок, была одета в черную матерчатую куртку, темную матерчатую юбку, коричневые сапоги до колена. 

Подозреваемые могут проживать в пределах города Острова, Островского района или в Пскове в микрорайоне Кресты-3. 

Всех, кто располагает достоверными сведениями о местонахождении фигурантов или иной полезной информацией, просят обращаться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, контактные телефоны: 676-801, 676-872 или 02.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить дома
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 29 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50