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Ремонт гостиницы «Советская» в Дно полностью завершен

04 Апреля 2017 - 12:22
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Здание превратилось в визитную карточку города
Теперь к услугам гостей района предлагается 14 комфортных номеров на 22 места, сообщает газета «Дновец». В том числе имеется три двухместных люкса. Зимой здание гостиницы было оформлено светодиодными гирляндами, а весной в клумбах вокруг здания расцветут розы десяти различных сортов, бегонии и колеусы. Оригинальным украшением фасада стал кованый балкон и перила, а также кованые светильники и столбы, которые специально для гостиницы изготовил дновский кузнец Андрей Корольков. Еще одно приятное новшество ожидает гостей в холле, коридорах и номерах – фотокартины с дновскими красотами: здесь и ночной вокзал, и мемориал-паровоз, и знакомые с детства дновские улочки, и величественные храмы.
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