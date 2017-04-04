Дорожная разметка обойдется региону в 45 млн рублей

Источник финансирования – бюджет региона

В Псковской области на автодорогах регионального значения планируется обновить дорожную разметку с применением краски и термопластика. На сайте госзакупок объявлен аукцион на проведение этой работы.



Максимальная цена контракта составляет 45 млн 288 тыс. 961 рубль. Срок нанесения новой разметки: первый этап – до 31 мая, второй – с 1 по 30 июня.