Псковичей призывают выйти на уборку мусора

В городе стартовал месячник по благоустройству

В Управлении городского хозяйства отметили: к ним от предприятий, учебных учреждений, частных компаний поступило более тридцати заявок на участие в уборке областного центра.



Досрочно в акции уже приняли участие ребята из Молодежного центра, члены Общероссийского народного фронта, курсанты ПЮИ. Присоединиться к субботникам может любой желающий. Достаточно позвонить в отдел благоустройства УГХ – 29-15-12, и городские власти помогут с инвентарем и вывозом мусора.