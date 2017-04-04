4 Апреля 2017
Псков
+9 .. +11 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Псковичей призывают выйти на уборку мусора

04 Апреля 2017 - 11:40
Главная → Хроника дня
В городе стартовал месячник по благоустройству
В Управлении городского хозяйства отметили: к ним от предприятий, учебных учреждений, частных компаний поступило более тридцати заявок на участие в уборке областного центра.

Досрочно в акции уже приняли участие ребята из Молодежного центра, члены Общероссийского народного фронта, курсанты ПЮИ. Присоединиться к субботникам может любой желающий. Достаточно позвонить в отдел благоустройства УГХ – 29-15-12, и городские власти помогут с инвентарем и вывозом мусора.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить дома
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 29 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50