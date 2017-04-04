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В Пскове пройдет кастинг для фильма Месхиева

04 Апреля 2017 - 11:01
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8 и 9 апреля с 11.00 до 19.00 в Молодежном центре Пскове пройдет кастинг актеров массовых сцен для съемок в фильме «Преданные» режиссера Дмитрия Месхиева. На кастинг допускаются псковичи любого типажа и возраста (семьи приветствуются).

Съемки пройдут в Пскове с конца апреля до конца июня. Главную роль сыграет Сергей Гармаш. Идея фильма принадлежит актеру. 

– Сергей Гармаш рассказал мне короткую зарисовку, из которой мы придумали историю о взаимоотношениях отца и девочки-сироты. Это фильм о милосердии и невероятном желании каждого иметь близкого человека. Это кино про отцов и детей, – пояснил Дмитрий Месхиев.

Фильм будет сниматься при поддержке Минкультуры и канала «Россия». Завершить съемки «Преданных» планируется в январе 2018 года.
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