В Пскове пройдет кастинг для фильма Месхиева

Обратиться за справкой можно по телефону 56-37-07

8 и 9 апреля с 11.00 до 19.00 в Молодежном центре Пскове пройдет кастинг актеров массовых сцен для съемок в фильме «Преданные» режиссера Дмитрия Месхиева. На кастинг допускаются псковичи любого типажа и возраста (семьи приветствуются).



Съемки пройдут в Пскове с конца апреля до конца июня. Главную роль сыграет Сергей Гармаш. Идея фильма принадлежит актеру.



– Сергей Гармаш рассказал мне короткую зарисовку, из которой мы придумали историю о взаимоотношениях отца и девочки-сироты. Это фильм о милосердии и невероятном желании каждого иметь близкого человека. Это кино про отцов и детей, – пояснил Дмитрий Месхиев.



Фильм будет сниматься при поддержке Минкультуры и канала «Россия». Завершить съемки «Преданных» планируется в январе 2018 года.