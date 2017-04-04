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Псковский регион получит допсредства на переселение граждан

04 Апреля 2017 - 10:37
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Деньги поступят из федерального бюджета
Правительство Российской Федерации приняло решение о выделении дополнительных средств на реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья 12 регионам в размере 4,6 млрд рублей. Сумма будет распределена между Республиками Калмыкия, Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашия, Забайкальским и Хабаровским краями, Архангельской, Астраханской, Псковской и Саратовской областями, а также Еврейской автономной областью.

– Выделенные средства позволят этим регионам завершить программу в установленный срок. Прикрыться отсутствием денег не получится, – подчеркнул министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень. Он напомнил, что регионы должны реализовать программы в срок до 1 сентября 2017 года.
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