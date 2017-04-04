Молочную ферму построят в Дновском районе

Планируется, что общий объем инвестиций превысит 400 млн рублей

Компания «Евроинвест», которая принадлежит миллиардерам Андрею Березину и Юрию Васильеву, намерена построить в Дновском районе молочную ферму и развивать производство зерновых.



Земли и ферму дновского предприятия «Красное знамя», а это 6,5 тыс. га и стадо на 400 коров, «Евроинвест» выкупил у собственников в 2010–2011 годах. В прошлом году компания решила создать в Дновском районе агрокластер «Красное знамя» и вложила в проект около 120 млн рублей. На эти деньги были построены зерносушильный комплекс, склад-зернохранилище. В этом году запланирована закупка сельхозтехники.



Также в ближайшее время инвесторы собираются начать в Дновском районе строительство новой фермы и довести общее поголовье до 700 коров.