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Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году
04 Апреля 2017 - 09:50Главная → Хроника дня
Это на 19 % больше, чем в 2015 году
Председатель комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева отметила, что с 2011 года этот показатель демонстрирует стабильный рост. В прошлом году состоялось подписание соглашения с Российским союзом туриндустрии по реализации пилотного проекта «Живые уроки» в рамках среднего и профессионального образования.
– Впереди у нас большая работа с муниципалитетами, потому что на Псковской земле находятся более 5 тысяч памятников. В каждом муниципалитете есть точки, которые можно брать в разработку, – подчеркнула она и добавила, что «необходимо быть самодостаточными и заявляться во все существующие программы».
– Впереди у нас большая работа с муниципалитетами, потому что на Псковской земле находятся более 5 тысяч памятников. В каждом муниципалитете есть точки, которые можно брать в разработку, – подчеркнула она и добавила, что «необходимо быть самодостаточными и заявляться во все существующие программы».
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