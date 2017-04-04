Около 600 тысяч туристов побывали в Псковской области в 2016 году

Это на 19 % больше, чем в 2015 году

Председатель комитета Псковской области по культуре Жанна Малышева отметила, что с 2011 года этот показатель демонстрирует стабильный рост. В прошлом году состоялось подписание соглашения с Российским союзом туриндустрии по реализации пилотного проекта «Живые уроки» в рамках среднего и профессионального образования.



– Впереди у нас большая работа с муниципалитетами, потому что на Псковской земле находятся более 5 тысяч памятников. В каждом муниципалитете есть точки, которые можно брать в разработку, – подчеркнула она и добавила, что «необходимо быть самодостаточными и заявляться во все существующие программы».