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Фильм о Довмонте покажут на всю страну

04 Апреля 2017 - 09:31
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Местная телекомпания попыталась отделить факты от легенд о жизни псковского князя
На телеканале «Страна» (вещает в кабельных и спутниковых сетях по всей России) началась трансляция фильма «Довмонт». Историко-документальную ленту о жизни псковского князя снимал корреспондент ГТРК «Псков» Никита Ефимов. Он сделал попытку разобраться в личности князя, правившего в Пскове в XIII веке, отделить факты от мифов и легенд: «Небесный покровитель и защитник Пскова. Талантливый полководец и опытный воин, не проигравший ни одного сражения. Прославленный князь, правивший Псковом 33 года до самой своей смерти. Дольше на псковской земле не властвовал никто. Но что действительно реально известно и почему псковского святого и благоверного князя Довмонта на его исторической родине называют предателем и цареубийцей?» – задается вопросом автор.

Премьера ленты состоялась в ноябре прошлого года в эфире ГТРК «Псков», фильм также доступен для просмотра на сайте телекомпании. В ротацию телеканала «Страна» фильм «Довмонт» поставили с 3 апреля. Планируются выпуски 6 апреля в 8:30, 8 апреля в 10:30, 9 апреля в 12:30. 

Напомним, прошлый год был в Пскове объявлен Годом Довмонта. Город отмечал 750-летие с момента его вокняжения. Среди прочего проводили конкурс проектов памятника князю. Предполагается, что монумент установят на берегу реки Псковы под стенами Кремля. Автор выигравшего проекта – Салават Щербаков (он же – создатель памятника князю Владимиру неподалеку от Кремля в Москве).
 
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Комментарии: 1
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Комментарии

свет
04 Апреля 2017 - 16:22
Почему-то познавательные фильмы транслируют в неудобное время, в отличие от тупых шоу(((
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