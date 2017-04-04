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Псковская область скорбит о жертвах взрыва в петербургском метро

03 Апреля 2017 - 16:42
Главная → Хроника дня
Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга  Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«От имени жителей Псковской области, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Погибли ни в чем не повинные люди. Жители Псковской области скорбят вместе с петербуржцами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Георгий Сергеевич! В случае необходимости Вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации Псковской области».

Напомним, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. К настоящему времени количество пострадавших увеличилось до 50 человек. Причины взрыва выясняются.
Комментарии: 2
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Комментарии

Евгения
03 Апреля 2017 - 19:01
Всем пострадавшим, перенесшим стресс, пережившим это - наши соболезнования. Террористов обязательно найдут, важно, чтоб им на смену не пришли другие.
Светланка
03 Апреля 2017 - 21:34
Были как-то в Питере на Новый Год...
На Сенатской - никого из местных, что удивило. В центре - у сцены - толпы представителей(как бы толерантно описать)темноглазых диаспор и небольшие группки бледных русских туристов.
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