Псковская область скорбит о жертвах взрыва в петербургском метро

Губернатор Псковской области Андрей Турчак выразил соболезнования губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи со взрывом в петербургском метро. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.



«От имени жителей Псковской области, от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате сегодняшнего взрыва в петербургском метро. Погибли ни в чем не повинные люди. Жители Псковской области скорбят вместе с петербуржцами и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.



Георгий Сергеевич! В случае необходимости Вы всегда можете рассчитывать на всестороннюю помощь и поддержку администрации Псковской области».



Напомним, 3 апреля, на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» прогремел взрыв. К настоящему времени количество пострадавших увеличилось до 50 человек. Причины взрыва выясняются.