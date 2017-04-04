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Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов

03 Апреля 2017 - 16:14
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По состоянию на 28.03.2017 Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям более 32 млрд рублей в рамках нового механизма льготного кредитования предприятий АПК.Финансирование по ставке не выше 5% годовых предоставлено заемщикам из 58 регионов Российской Федерации и преимущественно предусматривает цели, связанные с проведением сезонных работ. Банк является ключевым участником реализации нового механизма, обеспечивая основной объем выдач кредитных средств аграриям.

В настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки, формировать реестры потенциальных заемщиков и согласовывать проекты с Минсельхозом России, уделяя особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования.

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