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Россельхозбанк предоставил аграриям 32 млрд рублей льготных кредитов
03 Апреля 2017 - 16:14Главная → Хроника дня
По состоянию на 28.03.2017 Россельхозбанк предоставил сельхозтоваропроизводителям более 32 млрд рублей в рамках нового механизма льготного кредитования предприятий АПК.Финансирование по ставке не выше 5% годовых предоставлено заемщикам из 58 регионов Российской Федерации и преимущественно предусматривает цели, связанные с проведением сезонных работ. Банк является ключевым участником реализации нового механизма, обеспечивая основной объем выдач кредитных средств аграриям.
В настоящее время Россельхозбанк продолжает оперативно принимать заявки, формировать реестры потенциальных заемщиков и согласовывать проекты с Минсельхозом России, уделяя особое внимание кредитованию малых форм хозяйствования.
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