На сцене областной филармонии выступит Красноярский академический симфонический оркестр

Художественная концепция Красноярской краевой филармонии направлена на сохранение традиций, развитие и продвижение академического искусства.

Красноярский академический симфонический оркестр существует с 1977 года. На одну сцену с коллективом выходили выдающиеся музыканты: Святослав Рихтер, Татьяна Николаева, Игорь Ойстрах, Виктор Третьяков, Дмитрий Башкиров, Гинтарас Ринкявичус, Лев Власенко, Рудольф Керер, Лазарь Берман, Михаил Плетнёв, Марина Мдивани, Андрей Гаврилов, Владислав Чернушенко, Марина Яшвили, Лиана Исакадзе и многие другие.

За время существования Оркестр блистал на лучших концертных площадках страны и за рубежом (Нидерланды, Швейцария, Югославия, Эстония, Южная Корея, Чили, Уругвай, Аргентина, Перу).

В 1993 году оркестру было присвоено звание «Академический», а в 2009 году, Красноярский Академический симфонический оркестр получил статус особо ценного объекта культурного наследия Красноярского края.

В 2015 году Красноярский Академический Симфонический Оркестр возглавил Владимир Ланде (США), воспитанник выдающегося педагога Густава Майера.

В программе концерта 11 апреля будут представлены Увертюра к опере «Набукко» Джузеппе Верди, Концерт для скрипки с оркестром Яна Сибелиуса, Симфония №3 Иоганнеса Брамса.

Дирижёр Владимир Ланде, скрипач Павел Милюков (Москва).

Концерт состоится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Билеты уже в продаже. Приобрести их можно на сайте БКЗ или в кассе филармонии. Для зрителей 6+.