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Опубликована афиша комедийных спектаклей в Псковском драмтеатре
03 Апреля 2017 - 10:34Главная → Хроника дня
5 апреля в 19:00 на малой сцене комедия «Позвольте вам выйти вон!».
Чеховские комедии-шутки, среди которых «Предложение», объединились в новом одноактовом спектакле, созданным художественным руководителем Драмтеатра Александром Кладько.
П.М. СВОБОДИН – ЧЕХОВУ 18 июля 1891 г.
<...> Что же касается изящного и талантливого пустячка «Медведя» и такового же «Предложения», так это даже удивительно, как чёрт научает вас так писать для театра, в котором Вы… хотел сказать ничего не смыслите, да уж Бог с Вами. Так мастерски писали и пишут лучшие европейские писатели. Говорю очень серьёзно. Это, просто, образцовые диалоги, - и в этом вы мне поверьте: никто, как актёр-чтец не сумеет понять и оценить это. И такие вещи очень-очень нужны театру. Вот чем объясняется «бессмертие и неоколевание» «Медведя» и «Предложения»».
Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
7 апреля в 19:00 на большой сцене лирическая комедия с преувеличениями «Соседи».
Светлая и добрая история, где много юмора, музыки и песен. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утёсова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу не только во время спектакля, но и перед началом показа, и даже в антракте.
Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
22 апреля в 18:00 на большой сцене комедия положений «Клинический случай».
Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. И с первого показа поразила сердца зрителей. Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств — был и остается любимым жанром зрителей всех времен. Кстати, именно этот спектакль приглашен в Театр имени Ф.М. Достоевского (В. Новгород) в этом году на гастроли. Уверены, что у этой работы появятся новые поклонники.
Отзыв зрителя: «Спасибо режиссеру и актерам. Вот чего не хватало мне все это время - хорошей комедии, с отличной актерской игрой и крепкой режиссурой. Рекомендую всем и каждому!»
Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
Чеховские комедии-шутки, среди которых «Предложение», объединились в новом одноактовом спектакле, созданным художественным руководителем Драмтеатра Александром Кладько.
П.М. СВОБОДИН – ЧЕХОВУ 18 июля 1891 г.
<...> Что же касается изящного и талантливого пустячка «Медведя» и такового же «Предложения», так это даже удивительно, как чёрт научает вас так писать для театра, в котором Вы… хотел сказать ничего не смыслите, да уж Бог с Вами. Так мастерски писали и пишут лучшие европейские писатели. Говорю очень серьёзно. Это, просто, образцовые диалоги, - и в этом вы мне поверьте: никто, как актёр-чтец не сумеет понять и оценить это. И такие вещи очень-очень нужны театру. Вот чем объясняется «бессмертие и неоколевание» «Медведя» и «Предложения»».
Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
7 апреля в 19:00 на большой сцене лирическая комедия с преувеличениями «Соседи».
Светлая и добрая история, где много юмора, музыки и песен. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утёсова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу не только во время спектакля, но и перед началом показа, и даже в антракте.
Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
22 апреля в 18:00 на большой сцене комедия положений «Клинический случай».
Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. И с первого показа поразила сердца зрителей. Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств — был и остается любимым жанром зрителей всех времен. Кстати, именно этот спектакль приглашен в Театр имени Ф.М. Достоевского (В. Новгород) в этом году на гастроли. Уверены, что у этой работы появятся новые поклонники.
Отзыв зрителя: «Спасибо режиссеру и актерам. Вот чего не хватало мне все это время - хорошей комедии, с отличной актерской игрой и крепкой режиссурой. Рекомендую всем и каждому!»
Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
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