4 Апреля 2017
Псков
+2 .. +4 °C
Великие Луки
+12 .. +14 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Опубликована афиша комедийных спектаклей в Псковском драмтеатре

03 Апреля 2017 - 10:34
Главная → Хроника дня
 5 апреля в 19:00 на малой сцене комедия «Позвольте вам выйти вон!».

Чеховские комедии-шутки, среди которых «Предложение», объединились в новом одноактовом спектакле, созданным художественным руководителем Драмтеатра Александром Кладько.

П.М. СВОБОДИН – ЧЕХОВУ 18 июля 1891 г.

<...> Что же касается изящного и талантливого пустячка «Медведя» и такового же «Предложения», так это даже удивительно, как чёрт научает вас так писать для театра, в котором Вы… хотел сказать ничего не смыслите, да уж Бог с Вами. Так мастерски писали и пишут лучшие европейские писатели. Говорю очень серьёзно. Это, просто, образцовые диалоги, - и в этом вы мне поверьте: никто, как актёр-чтец не сумеет понять и оценить это. И такие вещи очень-очень нужны театру. Вот чем объясняется «бессмертие и неоколевание» «Медведя» и «Предложения»».

Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.

7 апреля в 19:00 на большой сцене лирическая комедия с преувеличениями «Соседи».

Светлая и добрая история, где много юмора, музыки и песен. Актеры исполняют «хиты» из репертуара Леонида Утёсова, Петра Лещенко, Георгия Виноградова и Клавдии Шульженко, «живая» музыка создает лирическую ретро-атмосферу не только во время спектакля, но и перед началом показа, и даже в антракте.

Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.

22 апреля в 18:00 на большой сцене комедия положений «Клинический случай».

Премьера этой постановки состоялась в ноябре 2016 года. И с первого показа поразила сердца зрителей. Комедия положений, в которой правит случай, а сюжет строится на нелепостях и стечениях обстоятельств — был и остается любимым жанром зрителей всех времен. Кстати, именно этот спектакль приглашен в Театр имени Ф.М. Достоевского (В. Новгород) в этом году на гастроли. Уверены, что у этой работы появятся новые поклонники.

Отзыв зрителя: «Спасибо режиссеру и актерам. Вот чего не хватало мне все это время - хорошей комедии, с отличной актерской игрой и крепкой режиссурой. Рекомендую всем и каждому!»

Билеты можно купить прямо на сайте или в кассе на улице Пушкина, 13.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить дома
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 29 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50