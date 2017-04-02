Прошлогодние победители игры КВН на Кубов главы Пскова упустили приз из своих рук
В Пскове прошел IV фестиваль команд КВН на Кубок главы Пскова. Кубок и титул самой весёлой и находчивой команды города в четвертый раз выиграла команда «Льва Толстого, 4».
Игра состоялась в День смеха, 1 апреля, в БКЗ филармонии, где без малого 1000 зрителей собрались, чтобы посмотреть на игру трех сильнейших команд региона: «Раз по три» (лауреаты предыдущего Кубка, участники ХХIII Международный фестиваль «КиВиН» в Сочи в 2012 году), «Льва Толстого, 4» (трижды становились победителями Кубка главы города) и новичок Кубка «Лучше, чем ничего» (команда состоит из действующих лидеров команд КВН Студенческой лиги творческой компании «Астра Видео»). В начале фестиваля участники и зрители почтили минутой молчания память основателя движения КВН в Пскове Александра Иванова.
Игру оценивали глава Пскова, председатель жюри Иван Цецерский, Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова, председатель Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Александр Гаврилов, начальник отдела по делам молодёжи Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Владимир Журавлев и директор ТК «Астра Видео», тренер команд КВН города Пскова на протяжении 18 лет Елена Морякова.
В этом году темой игры стал туризм. Перед участниками стояла задача показать, как сильно развит туризм в нашем городе, насколько Псков гостеприимный город. В начале игры прошел традиционный конкурс «Приветствие», затем «Разминка», на которой команды отвечали на вопросы из зала и жюри, острили экспромтом. Далее ребята показали «Музыкальное домашнее задание», завершилась игра конкурсом «Видеоклип».
По итогам выступления команд жюри присудило победу старожилам Кубка - команде «Льва Толстого, 4». Главный приз капитан получил из рук Ивана Цецерского, который поблагодарил всех участников турнира «за вечер позитива, искрометных шуток и позитивной энергии».
- В нашем народе есть такая поговорка: «Кто в бане парится, тот не старится». Это же можно сказать про тех, кто сегодня сидел в зрительном зале. Юмор продляет жизнь. Всех с праздником и ежедневного хорошего настроения, - приводит слова Ивана Цецерского пресс-служба муниципалитета.
Слова благодарности от главы Пскова прозвучали в адрес организаторов этого молодежного фестиваля - творческой компании «Астра Видео», Студенческого правительства Пскова, Комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципалитета и спонсоров команд.
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