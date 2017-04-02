В Пскове горел жилой дом

Пожарные тушили огонь на четырех машинах

В субботу, 1 апреля, в 19:28 поступило сообщение о возгорании в жилом доме Пскова по Кольцевому проезду (Запское, район ул. Крупской и ул. Инженерной).







Фото пресс-службы регионального Управления МЧС.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, для ликвидации пожара привлекалась 4 единицы техники, 11 человек.



По словам соседей, в доме, где произошло возгорание, никто не живет.



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Телефон экстренного вызова службы спасения - 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8(8112) 79-99-99.

