В Пскове начала работу выставка «Свадьба EXPO'17»

ТЕАТР

Псковский театр им. А.С. Пушкина, ул. Пушкина 3/13, тел. кассы 72-83-42

«Краденое солнце» (0+). Фойе театра

По известной сказке К. Чуковского

Начало в 12.00



«Клинический случай» (12+). Большая сцена

НеросЦеническая комедия положений в двух действиях. Если вы хотите беззаботно провести вечер 1 апреля и от души посмеяться, посмотрите постановку художественного руководителя театра Александра Кладько «Клинический случай» в Псковском академическом театре драмы имени А.С.Пушкина. Это классика жанра, умная, филигранно выстроенная и талантливо написанная пьеса одного из популярнейших драматургов современности Рея Куни

Начало в 18.00



КВН

Псковская филармония, ул. Некрасова, 24, тел. 66-89-20

IV Конкурс веселых и находчивых на Кубок главы города Пскова (6+)

Выступят самые сильные команды региона:

- Льва Толстого, 4 (трехкратные победители Кубка):

- Раз по три;

- Лучше, чем ничего



ДЛЯ ДЕТЕЙ

Псковский областной театр кукол, тел 8 921 212 65 54

«По щучьему велению» (0+)

Начало в 12.00



ПРИГЛАШЕНИЕ

Стадион «Машиностроитель», тел 61-08-98

Дельфинарий (0+)



ВЫСТАВКА

ТРК «АКВАПОЛИС», ул. Кузбасской Дивизии, д. 19, тел

Выставка «Свадьба EXPO'17» - это большой форум специалистов праздничной индустрии нашего региона! Только здесь Вы сможете сразу познакомится с ведущими специалистами разных направлений: организаторы; декораторы; ведущие; артистические коллективы; визажисты; стилисты; флористы; оформители; прокатные компании автомобилей и платьев и др.

Часы работы: 10.00 – 19.00



Псковский музей-заповедник, ул. Некрасова, 7, тел. 8112 66‑25-17, +7 8112 66‑44-95

Выставка «Наивное искусство. Два юбилея»(6+)

Выставка представляет творчество двух художников этого направления в связи со знаменательными датами: 100 лет со дня рождения К.М. Громова и 80 – со дня рождения Т.А. Швецовой. При всем различии этих принадлежащих к разным поколениям живописцев, их объединяет детская непосредственность, необычность художественных решений и, главное - особенность мироощущения: неразделённость мира и авторского «я».

На выставке представлено около 80 живописных работ названных авторов из собрания музея и частных коллекций.



Музей-квартира Юрия Спегальского, Октябрьский проспект, 14 кв. 74

Выставка посвящена 95-летию Всеволода Смирнова.

Всеволод Петрович Смирнов - известный архитектор, реставратор, художник более 40 лет работал на Псковской земле. Выпускник Академии художеств, фронтовик; он прошел трудный путь до Берлина, награжден боевыми наградами, в том числе орденами Красной звезды и Отечественной войны. С 1955 по 1967 годы он был ведущим специалистом Псковской реставрационной мастерской.

На выставке будут представлены фотографии, акварели, кузнечные работы В. П. Смирнова.



Галерея «Цех», ул. Пушкина, 13

Выставка архитектора Сергея Михайлова «Адреса» (6+)

«Адреса» - так называется юбилейная выставка Сергея Петровича Михайлова – известного псковского архитектора, реставратора, художника и дизайнера. Человека, чья фантазия не знает границ, а энергии по превращению окружающего пространства в искусство хватило бы на целую арт-бригаду.

По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

На выставке в галерее «Цех» представлены не только архитектурные проекты Сергея Михайлова, но и Часы работы; с 16.00 до 19.00

