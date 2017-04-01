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С 1 апреля пенсии россиян повысят на 1,5%

01 Апреля 2017 - 10:08
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Вторая в 2017 году индексация пенсий для российских пенсионеров будет проведена 1 апреля. По информации властей, все виды пенсий, в том числе социальные выплаты и выплаты военным пенсионерам увеличатся на 1,5%.

Российское правительство установило предел индексации, ориентируясь на рост величины прожиточного минимума пенсионера. Сначала пенсии в России с 1 апреля 2017 года планировалось повысить на 0,38%, но позднее показатель вырос до 1,5%. Таким образом, средний размер социальной пенсии увеличится на 129 рублей и составит после повышения 8774 рубля.

Индексация пенсий с 1 апреля 2017 года затронет и военных пенсионеров. Так, средний размер пенсии по инвалидности военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, увеличится на 181 рубль и составит 12343 рубля. Пенсия по потере кормильца семьям военнослужащих, проходивших службу по призыву, вырастет на 155 рублей. С 1 апреля 2017 года эта категория граждан будет получать 10462 рубля.

Также вырастет пенсия у пенсионеров-инвалидов, которые получили травму в военных действиях и у участников ВОВ, получающих две пенсии - на 206 и 200 рублей соответственно. На 247 рублей увеличится размер выплат за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией. В среднем эта категория граждан будет получать 16723 рубля.

При этом 1 апреля 2017 года не будет проиндексирована пенсия работающих пенсионеров в России. Но в случае, если такой росиянин решит уйти с работы, ему проиндексируют пенсию за весь пропущенный период.

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