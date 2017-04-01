До 10 градусов тепла ожидается сегодня по области
01 Апреля 2017 - 09:38Главная → Хроника дня
На территории региона прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами небольшой дождь, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области.
Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду.
Температура по области: ночью 0…-5, днем +5…+10 градусов
Атмосферное давление низкое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.
Ветер южных направлений 3-8 метров в секунду.
Температура по области: ночью 0…-5, днем +5…+10 градусов
Атмосферное давление низкое.
Опасных и неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируются.
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