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За долги отключили газ

31 Марта 2017 - 14:59
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Газовики провели очередной рейд по должникам и абонентам, не имеющим договора на ТО ВДГО
Очередной плановый совместный рейд по отключению от газоснабжения должников и абонентов, не имеющих договора на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования (ТО ВДГО) провели сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков».
По результатам рейда была приостановлена подача газа двум абонентам, не имеющим договора на ТО ВДГО и с общей суммой задолженности более 29 тысяч рублей.
«Соблюдать платежную дисциплину выгоднее, чем накапливать долги. Недобросовестный абонент в итоге оплачивает не только долг и штраф за недопуск к газоиспользующему оборудованию, но и судебные издержки, работу службы судебных приставов, а также затраты на отключение-подключение к газораспределительной сети. А это в разы превышает первоначальную сумму, - отметила начальник службы по работе с клиентами ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Светлана Николаева.
 
Справка ПП
В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2015 №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
  1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок
от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ;
от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;

В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:
- уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,
- отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,
- уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО
влечет наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.
 
Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан - 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.

Повторное правонарушение влечет наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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