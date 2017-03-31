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Специалисты Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»

31 Марта 2017 - 10:46
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Сотрудники Псковского отделения Сбербанка рассказали об ипотечных продуктах банка участникам партнерского проекта «Тур по новостройкам». Будущие новоселы смогли оценить крупные жилые комплексы «Европа» и «Пятый элемент» (застройщик ГК «ЛУГ»).

«Тур по новостройкам» - это удобный инструмент для потенциальных покупателей жилья. За короткое время будущие новоселы смогли не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка. Участники тура узнали о программах «Военная ипотека», «Молодая семья», «Акции для застройщиков». Специалист прямо на месте подобрал оптимальную программу жилищного кредитования, клиенты получили полный расчет по кредиту.

«Сегодня приобрести квартиру в новостройке можно под 10,4% годовых при выдаче кредита через сервис электронной регистрации сделки и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. «Электронная регистрация» – это новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Процесс регистрации договора сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора  занимает всего 15 минут», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Подробная информация - по телефонам контактного центра 8 (800) 555 555 0, а также на официальном сайте Сбербанка по адресу www.sberbank.ru.
 

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