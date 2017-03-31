Специалисты Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»
Сотрудники Псковского отделения Сбербанка рассказали об ипотечных продуктах банка участникам партнерского проекта «Тур по новостройкам». Будущие новоселы смогли оценить крупные жилые комплексы «Европа» и «Пятый элемент» (застройщик ГК «ЛУГ»).
«Тур по новостройкам» - это удобный инструмент для потенциальных покупателей жилья. За короткое время будущие новоселы смогли не только посетить объекты недвижимости, но и на месте получить консультации от сотрудников компании-застройщика и специалистов банка. Участники тура узнали о программах «Военная ипотека», «Молодая семья», «Акции для застройщиков». Специалист прямо на месте подобрал оптимальную программу жилищного кредитования, клиенты получили полный расчет по кредиту.
«Сегодня приобрести квартиру в новостройке можно под 10,4% годовых при выдаче кредита через сервис электронной регистрации сделки и оформлении страхования жизни и здоровья заемщика. «Электронная регистрация» – это новый совместный сервис Сбербанка и Росреестра, позволяющий зарегистрировать договор долевого участия в строительстве онлайн. Процесс регистрации договора сокращен до минимума – все необходимые действия клиент производит в офисе компании-застройщика, после чего участники сделки в течение 5-7 дней получают зарегистрированные документы на электронную почту. Процесс регистрации договора занимает всего 15 минут», - отметила управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.
Подробная информация - по телефонам контактного центра 8 (800) 555 555 0, а также на официальном сайте Сбербанка по адресу www.sberbank.ru.
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