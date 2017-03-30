Новая выставка архитектора Сергея Михайлова откроется 31 марта

В Галерее «Цех» будет расположена новая выставка архитектора Сергея Михайлова. Открытие состоится 31 марта в 18:00. Вход свободный.

«Адреса» - так называется юбилейная выставка Сергея Петровича Михайлова – известного псковского архитектора, реставратора, художника и дизайнера. Человека, чья фантазия не знает границ, а энергии по превращению окружающего пространства в искусство хватило бы на целую арт-бригаду.

Сергей Михайлов родом из Екатеринбурга. Работал в Сургуте, Свердловске, Смоленске, Черновцах, Гомеле, других городах. Но творческая судьба архитектора Михайлова навсегда связана с Псковом, городом, в котором выпускник МАРХИ решил провести пару дней проездом в Калининград, где и собирался обосноваться. А остался на всю жизнь, и первым домашним адресом Сергея Михайлова в Пскове стали третьи палаты Меншиковых на Романовой горке, в народе называемые «домом Марины Мнишек».

Послужной список архитектора-рест авратора определяется адресами изученных и восстановленных памятников. При вступлении в Союз Архитекторов около 35 лет назад Сергей Петрович получил рекомендацию от самого Всеволода Смирнова, который и перечислил первые псковские адреса реставратора Михайлова: «… им обследовано более 150 памятников древнего зодчества, составлены проекты реставрации и восстановления памятников 17 в., ц. Варвары Великомученицы (г. Псков), исследованы усадьбы Н.А. Римского-Корсако ва (д. Вечаша), усадьба Львовых, исследован древнейший памятник архитектуры 12 в. Собор Рождества Иоанна Предтечи в г. Пскове..».

По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.

На выставке в галерее «Цех» будут представлены не только архитектурные проекты Сергея Михайлова, но и рельефная (резная) иконопись, графика, экслибрисы, коллажи, эскизы.

Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13А (административно е здание за Псковским театром драмы). Выставка будет открыта до 18 апреля. Галерея открыта для посещения ежедневно с 16:00 до 19:00.