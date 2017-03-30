Новая выставка архитектора Сергея Михайлова откроется 31 марта
В Галерее «Цех» будет расположена новая выставка архитектора Сергея Михайлова. Открытие состоится 31 марта в 18:00. Вход свободный.
«Адреса» - так называется юбилейная выставка Сергея Петровича Михайлова – известного псковского архитектора, реставратора, художника и дизайнера. Человека, чья фантазия не знает границ, а энергии по превращению окружающего пространства в искусство хватило бы на целую арт-бригаду.
Сергей Михайлов родом из Екатеринбурга. Работал в Сургуте, Свердловске, Смоленске, Черновцах, Гомеле, других городах. Но творческая судьба архитектора Михайлова навсегда связана с Псковом, городом, в котором выпускник МАРХИ решил провести пару дней проездом в Калининград, где и собирался обосноваться. А остался на всю жизнь, и первым домашним адресом Сергея Михайлова в Пскове стали третьи палаты Меншиковых на Романовой горке, в народе называемые «домом Марины Мнишек».
Послужной список архитектора-рест
По проектам Сергея Михайлова построены храмы в Стругах Красных и в Богданово под Псковом, обследована и реставрирована церковь Успения с Полонища в Пскове и церковь Успения в Бутырках.
На выставке в галерее «Цех» будут представлены не только архитектурные проекты Сергея Михайлова, но и рельефная (резная) иконопись, графика, экслибрисы, коллажи, эскизы.
Галерея «Цех» находится по адресу: улица Пушкина, 13А (административно
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