Постановку французского режиссера Ришара Боюнеля покажут в Пскове
31 марта постановку французского режиссера Ришара Боюнеля «Роберто Зукко» покажут на малой сцене театра. Это первый показ спектакля в 2017 году и заключительный спектакль в мартовской афише.
«Как ты сбился с пути, Роберто? Кто повалил дерево у тебя на дороге, чтобы ты свернул прямо в пропасть? Роберто, Роберто, никто не будет чинить машину, упавшую со скалы. Никто не подумает ставить обратно поезд, сошедший с рельсов. Его бросят и забудут. Я тебя забуду, Роберто, я тебя забыла».
Работа создана на основе произведения Бернара Мари-Кольтеса. Французский драматург написал пьесу о Роберто Зукко в 1988 году. Впоследствии ее неоднократно ставят на сценах театров в разных странах. Пьеса также легла в основу художественного фильма 2001 года «Роберто Зукко», снятого режиссёром Седриком Каном.
Спектакль «Роберто Зукко» — совместный проект Псковского академического театра драмы и Института Франции в России. Это реальная история серийного убийцы, который в 80-хх годах был объявлен самым разыскиваемым преступником во Франции, Италии и Швейцарии. Насколько известно, он совершил своё первое убийство в 19 лет, когда зарезал свою собственную мать и задушил своего отца, офицера полиции, за то, что они отказались одолжить ему свою машину. За свое преступление Роберто Зукко получил 10 лет заключения в тюремной психиатрической больнице в Реджо-нель-Эми
15 мая 1986 года, проведя в психиатрической больнице 5 лет от положенного срока, Роберто сбежал. Он ускользнул от преследования полиции и покинул страну, уехав во Францию на поезде. В ближайшие несколько лет Зукко совершал многочисленные преступления, начиная от взломов и изнасилований и заканчивая убийствами.
Автор романа Бернар-Мари Кольтес не пытается копировать реальность. Для него Роберто Зукко — это Гамлет конца двадцатого века. Он - человек, который не может справиться с насилием, живущим внутри него. И он выплескивае
Билеты еще в продаже. Их можно приобрести онлайн, в кассе театра на улице Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже.
Для зрителей старше 18-ти лет.
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