Самую чистую и «вежливую» поликлинику выбирают в Псковской области

«Поликлиника начинается с регистратуры» - под таким название в Псковской области стартовал конкурс, призванный выявить лучшее лечебное заведение.



Участие в конкурсе принимают регистратуры поликлиник, поликлинических отделений и амбулаторных кабинетов государственных учреждений здравоохранения региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Оценивать их работу буду посетители поликлиник с помощью анонимных анкет. Фотографии регистратур приветствуются.

Критерии оценки: • соблюдение графика работы регистратур;

• распределение потока пациентов и нагрузки между регистраторами;

• обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки, а также приема людей с ограниченными возможностями без очереди;

• чистота в регистратуре, наличие мест отдыха, комфортных условий, отсутствие неприятных запахов;

• вежливость, грамотная речь, опрятность, отзывчивость регистраторов;

• скорость оказания консультаций и оформления документов.

Важно Анкеты и фото в письменной и электронной форме принимаются до 17 апреля в Медицинском информационно-аналитическом центре. Затем, в срок до 21 апреля, центр проведет анализ, проверку достоверности предоставленных данных и подведёт предварительные итоги конкурса.



Решение об окончательных итогах примет конкурсная комиссия 25 апреля.



Основными критериями для выявления победителя станут отзывы посетителей поликлиник, независимая оценка работы поликлиник в 2016 году, а также результат проверочных листов внедрения «Новой» регистратуры. Победителем будет объявлена поликлиника, получившая наибольшее количество баллов.