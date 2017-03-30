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Самую чистую и «вежливую» поликлинику выбирают в Псковской области

30 Марта 2017 - 10:23
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 «Поликлиника начинается с регистратуры» - под таким название в Псковской области стартовал конкурс, призванный выявить лучшее лечебное заведение.

Участие в конкурсе принимают регистратуры поликлиник, поликлинических отделений и амбулаторных кабинетов государственных учреждений здравоохранения региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Оценивать их работу буду посетители поликлиник с помощью анонимных анкет. Фотографии регистратур приветствуются.
 

Критерии оценки:

• соблюдение графика работы регистратур;
• распределение потока пациентов и нагрузки между регистраторами;
• обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки, а также приема людей с ограниченными возможностями без очереди;
• чистота в регистратуре, наличие мест отдыха, комфортных условий, отсутствие неприятных запахов;
• вежливость, грамотная речь, опрятность, отзывчивость регистраторов;
• скорость оказания консультаций и оформления документов.
 

Важно

Анкеты и фото в письменной и электронной форме принимаются до 17 апреля в Медицинском информационно-аналитическом центре. Затем, в срок до 21 апреля, центр проведет анализ, проверку достоверности предоставленных данных и подведёт предварительные итоги конкурса.

Решение об окончательных итогах примет конкурсная комиссия 25 апреля.

Основными критериями для выявления победителя станут отзывы посетителей поликлиник, независимая оценка работы поликлиник в 2016 году, а также результат проверочных листов внедрения «Новой» регистратуры. Победителем будет объявлена поликлиника, получившая наибольшее количество баллов.
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