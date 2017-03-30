Самую чистую и «вежливую» поликлинику выбирают в Псковской области
30 Марта 2017 - 10:23Главная → Хроника дня
«Поликлиника начинается с регистратуры» - под таким название в Псковской области стартовал конкурс, призванный выявить лучшее лечебное заведение.
Участие в конкурсе принимают регистратуры поликлиник, поликлинических отделений и амбулаторных кабинетов государственных учреждений здравоохранения региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Оценивать их работу буду посетители поликлиник с помощью анонимных анкет. Фотографии регистратур приветствуются.
• распределение потока пациентов и нагрузки между регистраторами;
• обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки, а также приема людей с ограниченными возможностями без очереди;
• чистота в регистратуре, наличие мест отдыха, комфортных условий, отсутствие неприятных запахов;
• вежливость, грамотная речь, опрятность, отзывчивость регистраторов;
• скорость оказания консультаций и оформления документов.
Решение об окончательных итогах примет конкурсная комиссия 25 апреля.
Основными критериями для выявления победителя станут отзывы посетителей поликлиник, независимая оценка работы поликлиник в 2016 году, а также результат проверочных листов внедрения «Новой» регистратуры. Победителем будет объявлена поликлиника, получившая наибольшее количество баллов.
Участие в конкурсе принимают регистратуры поликлиник, поликлинических отделений и амбулаторных кабинетов государственных учреждений здравоохранения региона, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областной администрации. Оценивать их работу буду посетители поликлиник с помощью анонимных анкет. Фотографии регистратур приветствуются.
Критерии оценки:• соблюдение графика работы регистратур;
• распределение потока пациентов и нагрузки между регистраторами;
• обеспечение работы всех окон в периоды наибольшей нагрузки, а также приема людей с ограниченными возможностями без очереди;
• чистота в регистратуре, наличие мест отдыха, комфортных условий, отсутствие неприятных запахов;
• вежливость, грамотная речь, опрятность, отзывчивость регистраторов;
• скорость оказания консультаций и оформления документов.
ВажноАнкеты и фото в письменной и электронной форме принимаются до 17 апреля в Медицинском информационно-аналитическом центре. Затем, в срок до 21 апреля, центр проведет анализ, проверку достоверности предоставленных данных и подведёт предварительные итоги конкурса.
Решение об окончательных итогах примет конкурсная комиссия 25 апреля.
Основными критериями для выявления победителя станут отзывы посетителей поликлиник, независимая оценка работы поликлиник в 2016 году, а также результат проверочных листов внедрения «Новой» регистратуры. Победителем будет объявлена поликлиника, получившая наибольшее количество баллов.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
30 Марта 2017
- Новая выставка архитектора Сергея Михайлова откроется 31 марта14:40
- Ипотечный портфель Псковского филиала Россельхозбанка увеличился на 60%14:39
- Постановку французского режиссера Ришара Боюнеля покажут в Пскове11:56
- Самую чистую и «вежливую» поликлинику выбирают в Псковской области10:23
- В сети появилась полная программа фестиваля русской музыки10:06
- До конца акции «ПРАЗДНИЧНАЯ неделя» осталось два дня10:02
- Великолукский свиноводческий комплекс занялся разработкой новых технологией, направленных на сохранение экосистемы09:44
- Иван Цецерский вновь вошел в состав президентского совета по развитию местного самоуправления29.03, 20:49
- Суд полностью удовлетворил требования ООО «Газпром межрегионгаз Псков»29.03, 11:57
- С начала 2017 года Россельхозбанк направил на поддержку АПК порядка 230 млрд рублей29.03, 11:56
- В БКЗ филармонии приедет «Санктъ-Петербургъ Опера»29.03, 11:56
- Как псковичу взять «дальневосточный гектар»28.03, 14:05
- 12 медалей достались пcковским кобудистам28.03, 13:32
- В свежих «Алых парусах» напечатают благодарности псковских родителей28.03, 13:15
- Дорогу Пушкинские Горы – Бирюли отреконструируют28.03, 12:55
- На зарядку приглашают псковичей в пятницу, 7 апреля28.03, 12:33
- Общественники начали генеральную уборку Пскова с района Любятово28.03, 11:57
- Псковичам продолжат раздавать семена до 9 апреля28.03, 11:41
- Эта неделя в псковском драмтеатре объявлена праздничной28.03, 11:39
- Поступили в продажу билеты на концерт «Трио Старостина»28.03, 11:37
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
- Экологичные потолки для «Моглино»
- Проблемы «лошадиного» бизнеса обсудят завтра в Пскове
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей
Фото
Перелицовка куполов церкви Николы со УсохиПраздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаВесь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив