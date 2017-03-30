До конца акции «ПРАЗДНИЧНАЯ неделя» осталось два дня
30 Марта 2017 - 10:02Главная → Хроника дня
Спешим напомнить, что акция «ПРАЗДНИЧНАЯ неделя» в Псковском театре драмы будет длится еще два дня, 30 и 31 марта. В рамках акции любой желающий может приобрести билеты на спектакли мартовской и апрельской афиш со скидкой 20%. Специальное предложение приурочено к Международному дню театра, празднование которого проходит ежегодно 27 марта.
Обращаем ваше внимание, что акция не распространятся на интерактивный спектакль «Краденое солнце» и концерт Арт-трио «Вольница».
Билеты по специальной цене можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13 и кассе Гипермаркета «Империал» на первом этаже.
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