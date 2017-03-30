До конца акции «ПРАЗДНИЧНАЯ неделя» осталось два дня

Спешим напомнить, что акция «ПРАЗДНИЧНАЯ неделя» в Псковском театре драмы будет длится еще два дня, 30 и 31 марта. В рамках акции любой желающий может приобрести билеты на спектакли мартовской и апрельской афиш со скидкой 20%. Специальное предложение приурочено к Международному дню театра, празднование которого проходит ежегодно 27 марта.

Обращаем ваше внимание, что акция не распространятся на интерактивный спектакль «Краденое солнце» и концерт Арт-трио «Вольница».

Билеты по специальной цене можно приобрести в кассе театра на улице Пушкина, 13 и кассе Гипермаркета «Империал» на первом этаже.