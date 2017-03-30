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Великолукский свиноводческий комплекс занялся разработкой новых технологией, направленных на сохранение экосистемы

30 Марта 2017 - 09:44
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Совместно с научно-техническим центром «НТЦ БИО» и Росприроднадзором Великолукский свиноводческий комплекс разрабатывает новые технологии ускоренного микробиологического расщепления и переработки биологических продуктов производства, направленные на сохранение экосистемы региона и устранения неприятных запахов.

Для реализации этой задачи сегодня взяты на вооружение сразу два инновационных биологически-активных препарата-деструктора.

На сегодняшний день разработчиками отмечена эффективность деструкторов, которые ускоряют процессы расщепления благодаря содержанию в своем составе микроорганизмов, биологически активных веществ и ферментов, способствующих расщеплению сложных органических веществ.

Также препараты способствуют уничтожению микроорганизмов и возможного неприятного запаха. Испытания, которые в настоящее время проводятся при участии Росприроднадзора на 2-х производственных площадках ВСК, смогут выявить достоинства каждого препарата и в дальнейшем рецептура наиболее эффективной из них будет передана для производства специалистам «НТЦ БИО».

Кроме собственного использования, полученный инновационный биологически-активный препарат будет предложен для использования и другим свиноводческим предприятиям РФ. Как отмечают представители ВСК, повсеместное внедрение новых регенераторов окажет крайне положительное влияние на здоровье животных и сохранение экологии в целом.
 
 

Комментарии: 1
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Комментарии

Виктор
30 Марта 2017 - 12:37
ВЛСК не хочет тратить деньги на лекарства для свиней, так что закупать этот препарат он точно не будет.
И как он может вообще что-то разрабатывать, если на комплексе нет лаборатории?
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