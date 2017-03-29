Иван Цецерский вновь вошел в состав президентского совета по развитию местного самоуправления
В среду, 29 марта, опубликован Указ Президента России "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета".
Состав Совета по развитию МСУ возглавляет глава государства Владимир Путин. В федеральную часть совета, в частности, вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель администрации Президента Антон Вайно и его первый Сергей Киреенко, председатель комитета Совеа Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель профильного комитета Госдумы Алексей Диденко, федеральные министры Антон Силуанов, Максим Орешкин и Михаил Мень.
В региональную часть Совета вошли представители губернаторского корпуса и главы законодательных органов нескольких российских регионов.
В муниципальную, самую большую часть Совета вошел глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов, глава города Красноярска Эдхам Акбулатов и другие
Предыдущий состав Совета был сформирован в августе 2012 года, затем в него трижды вносились изменения.
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