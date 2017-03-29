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Иван Цецерский вновь вошел в состав президентского совета по развитию местного самоуправления

29 Марта 2017 - 20:49
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В среду, 29 марта, опубликован Указ Президента России "Об утверждении состава Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления и состава президиума этого Совета".

Состав Совета по развитию МСУ возглавляет глава государства Владимир Путин. В федеральную часть совета, в частности, вошли премьер-министр Дмитрий Медведев, руководитель администрации Президента Антон Вайно и его первый Сергей Киреенко,  председатель комитета Совеа Федерации по федеративному устройству, местному самоуправлению и делам Севера Дмитрий Азаров, председатель профильного комитета Госдумы Алексей Диденко, федеральные министры Антон Силуанов, Максим Орешкин и Михаил Мень.

В региональную часть Совета вошли представители губернаторского корпуса и главы законодательных органов нескольких российских регионов.

В муниципальную, самую большую часть Совета вошел глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации Уфы Ирек Ялалов, глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов,  глава города Красноярска Эдхам Акбулатов и другие

Предыдущий состав Совета был сформирован в августе 2012 года, затем в него трижды вносились изменения.

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