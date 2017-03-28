Псковичам продолжат раздавать семена до 9 апреля

По многочисленным просьбам зрителей Псковский академический театр драмы продлевает акцию по раздаче семян.

С 28 марта по 9 апреля только в кассе театра драмы при покупке билета на спектакль «Приключения Чиполлино» вы получите пакетик семян. На упаковке вы найдете подпись одного из героев сказки.

Подробнее о спектакле и бронирование билетов на сайте театра.