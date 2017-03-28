Эта неделя в псковском драмтеатре объявлена праздничной

27 марта во всем мире отмечали Международный день театра. Псковский академический театр в стороне не остался. Показы, приуроченные к празднику, которые состоялись 25 и 26 марта, прошли с аншлагом. Отметим, что билеты на эти постановки продавали со скидкой до 75%. За три дня были раскуплены все места в большом зале.

Международный день театра – это праздник не только актеров, режиссеров и работников театра. Это праздник зрителей, поклонников и любителей театрального искусства. Поэтому последнюю мартовскую неделю руководство драмтеатр объявляет ПРАЗДНИЧНОЙ!



А по случаю торжества принято дарить подарки. Поэтому с 28 по 31 марта на любой билет, который вы приобретаете в кассах театра, вы получаете скидку 20%.



В ПРАЗДНИЧНОЙ неделе участвуют все репертуарные спектакли мартовской и апрельской афиш (кроме постановки «Краденое солнце» и концерта Арт-трио «Вольница»).



В рамках ПРАЗДНИЧНОЙ недели один человек может купить неограниченное количество билетов.

Кассы работают в здании театра по улице Пушкина, 13 и в Гипермаркете «Империал» на первом этаже. Заброниро вать билеты можно на официальном сайте театра.