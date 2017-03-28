Поступили в продажу билеты на концерт «Трио Старостина»
24 апреля в БКЗ филармонии состоится концерт коллектива «Трио Старостина». Мероприятие пройдет в рамках 42-го Фестиваля русской музыки. Начало в 19:00.
Коллектив исполнит программу, которая носит название «Душеполезные песни на каждый день».
В концерте будут представлены русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации. Уникальное сочетание этнических (гусли, колесная лира, курский рожок, свирель, калюка) и классических (контрабас, кларнет, ударные) инструментов создает неповторимые образы, где прошлое и будущее говорят с вами языком музыки.
В составе трио выступит знакомый псковичам Андрей Котов, руководитель ансамбля духовной музыки «Сирин». Этот коллектив принимал участие в XXIV Пушкинском театральном фестивале и исполнял чин Пещного действа.
Билеты на концерт Трио уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ по адресу: улица Некрасова, 24 и онлайн на официальном сайте филармонии.
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