Великолучане идут под суд за кражу мобильного и планшета

Следственным отделом ОМВД России по городу Великие Луки завершено расследование преступлений, связанных с хищениями имущества граждан.



24 января 59-летний безработный горожанин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в магазине на улице Ставского незаконно проник в ячейку камеры хранения и похитил планшет стоимостью 11 тысяч рублей. С заявлением о краже в полицию обратилась 72-летняя пенсионерка. Подозреваемого нашли, похищенное изъято.



Еще 30 декабря прошлого года в Великих Луках в кафе на проспекте Гагарина ранее судимый 27-летний мужчина украл мобильный, лежавший на диване у столика. Владелец телефона, обнаружив его пропажу, обратился за помощью к стражам порядка. Злоумышленника также установили, похищенное изъяли.



Оба дела переданы в суд.