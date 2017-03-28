Как псковичу взять «дальневосточный гектар»
28 Марта 2017 - 14:05Главная → Хроника дня
С 1 февраля каждый г ражданин Российской Федерации может получить землю на Дальнем Востоке бесплатно. Такое право граждане получают в соответствии с Федеральным законом о «дальневосточном гектаре» от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оформить заявление на земельный участок можно через интернет – с помощью Федеральной информационной системы «НаДаль- нийВосток.РФ». На сайте «Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»
размещена информация о мерах государственной поддержки, которыми может воспользоваться гражданин, получивший «дальневосточный гектар».
размещена информация о мерах государственной поддержки, которыми может воспользоваться гражданин, получивший «дальневосточный гектар».
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