12 медалей достались пcковским кобудистам

Всероссийские соревнования по восточному боевому единоборству кобудо прошли в Москве. От Псковской области принимала участие команда из 15 человек, в состав которой вошли 12 лучших спортсменов Пскова и Великих Лук, два тренера, судья.



Всего в соревнованиях приняло участие около 500 спортсменов из 23 регионов России.



Золотые медали в боях кобудо завоевали: Илья Сиземов (16-17 лет до 70 кг), Михаил Кузнецов (16-17 лет до 65 кг).



Серебряными призерами стали: Иван Москаленко (16-17 лет до 60 кг), Александр Андреев (14-15 лет свыше 65 кг). По версии тайхо-дзюцу (демонстрация приемов самообороны в паре) отличились Илья Сиземов и Иван Москаленко (16-17 лет), Павел Чарыев, Савельев (12-13 лет).



Бронзовые награды завоевали: Павел Чарыев (12-13 лет до 45 кг), Илья Поромов (12-13 лет до 50 кг), Даниил Макеев (14-15 лет до 60 кг). Тренируются спортсмены в псковской спортшколе «Мастер», тренеры Владимир Евдокимов, Дина Дымова.



В самой тяжелой категории юноши 16-17 лет свыше 70 кг отличился спортсмен из г. Великие Луки Глеб Лабецкий, тренирует которого Евгений Павловский.