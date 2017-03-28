Сантехник продавал в подвале контрафактный алкоголь

Полиция 21 марта установила, что в подвале дома по улице Коммунальной в Пскове 48-летний сантехник «осуществлял незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и необходимых сопроводительных документов».



Стражи порядка в «веселом подвальчике» насчитали около 40 наименований напитков, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью. При этом федеральные специальные и акцизные марки спиртного явно не соответствовали установленным требованиям. Изъято более 200 литров алкоголя. По словам бывшего владельца, все эти запасы он приобрел в Санкт-Петербурге, якобы для личного употребления.



Образцы изъятого направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении продавца к административной ответственности.