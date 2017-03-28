28 Марта 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Сантехник продавал в подвале контрафактный алкоголь

28 Марта 2017 - 10:02
Главная → Хроника дня
Полиция 21 марта установила, что в подвале дома по улице Коммунальной в Пскове 48-летний сантехник «осуществлял незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии и необходимых сопроводительных документов».

Стражи порядка в «веселом подвальчике» насчитали около 40 наименований напитков, а также канистры со спиртосодержащей жидкостью. При этом федеральные специальные и акцизные марки спиртного явно не соответствовали установленным требованиям. Изъято более 200 литров алкоголя. По словам бывшего владельца, все эти запасы он приобрел в Санкт-Петербурге, якобы для личного употребления.

Образцы изъятого направлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении продавца к административной ответственности.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50