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​Локню в 2017 году выбрали книжной столицей Псковской области

28 Марта 2017 - 10:47
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Библиотекам района передадут вымпел с логотипом проекта, который весь 2017 год будет напоминать посетителям об авторитетном книжном статусе. Лучшие библиотекари и читатели получат благодарственные письма и памятные сувениры. 11-й год в Псковской области проходят большие праздничные книжные мероприятия по специальному проекту «Областная столица Всероссийской Недели детской и юношеской книги». Неделя детской книги традиционно проходит по всей России в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта 1943 года. Название этого праздника - Книжкины именины - придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль.
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