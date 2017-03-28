​Локню в 2017 году выбрали книжной столицей Псковской области

Библиотекам района передадут вымпел с логотипом проекта, который весь 2017 год будет напоминать посетителям об авторитетном книжном статусе. Лучшие библиотекари и читатели получат благодарственные письма и памятные сувениры. 11-й год в Псковской области проходят большие праздничные книжные мероприятия по специальному проекту «Областная столица Всероссийской Недели детской и юношеской книги». Неделя детской книги традиционно проходит по всей России в последнюю неделю марта, в дни весенних школьных каникул. Впервые неделя детской книги прошла 26 марта 1943 года. Название этого праздника - Книжкины именины - придумал замечательный детский писатель Лев Кассиль.

