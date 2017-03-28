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Дорогу Пушкинские Горы – Бирюли отреконструируют

28 Марта 2017 - 12:55
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Дорога Пушкинские Горы – Бирюли (с подъездом в деревню Крылово) в Пушкиногорском районе планируют реконструировать. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион с максимальной ценой контракта – 159 млн 219 тыс. 170 рублей.

Кроме того, будет проведен ремонт дороги Степанково – Крутовраг в Великолукском районе, на участке 2+060 – 6+581 км. Начальная цена контракта составляет 142 млн 330 тыс. 710 рублей.

Срок выполнения работ – до 20 ноября 2017 года, исполнения контрактов – январь 2018-го. Источник финансирования – областной и федеральный бюджеты.
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