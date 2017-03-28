Дорогу Пушкинские Горы – Бирюли отреконструируют

Дорога Пушкинские Горы – Бирюли (с подъездом в деревню Крылово) в Пушкиногорском районе планируют реконструировать. На сайте госзакупок объявлен соответствующий аукцион с максимальной ценой контракта – 159 млн 219 тыс. 170 рублей.



Кроме того, будет проведен ремонт дороги Степанково – Крутовраг в Великолукском районе, на участке 2+060 – 6+581 км. Начальная цена контракта составляет 142 млн 330 тыс. 710 рублей.



Срок выполнения работ – до 20 ноября 2017 года, исполнения контрактов – январь 2018-го. Источник финансирования – областной и федеральный бюджеты.

