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На зарядку приглашают псковичей в пятницу, 7 апреля

28 Марта 2017 - 12:33
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7 апреля в 14:00 в рамках Всемирного дня здоровья в Детском парке Пскова состоится единая общегородская массовая физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех». 

Инструктор муниципального спортивного центра «Бригантина» проведет массовую зарядку, затем псковичей ждет спортивный флеш-моб, конкурсы и викторины на физкультурные темы. Подарком для участников станет показательное выступление «Первым будь» воспитанников отделения спортивной аэробики центра «Бригантина». Также планируется вручение золотых значков ГТО 30 учащимся школ города.
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