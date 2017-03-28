На зарядку приглашают псковичей в пятницу, 7 апреля

7 апреля в 14:00 в рамках Всемирного дня здоровья в Детском парке Пскова состоится единая общегородская массовая физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех».



Инструктор муниципального спортивного центра «Бригантина» проведет массовую зарядку, затем псковичей ждет спортивный флеш-моб, конкурсы и викторины на физкультурные темы. Подарком для участников станет показательное выступление «Первым будь» воспитанников отделения спортивной аэробики центра «Бригантина». Также планируется вручение золотых значков ГТО 30 учащимся школ города.