На зарядку приглашают псковичей в пятницу, 7 апреля
28 Марта 2017 - 12:33Главная → Хроника дня
7 апреля в 14:00 в рамках Всемирного дня здоровья в Детском парке Пскова состоится единая общегородская массовая физкультурно-спортивная акция «Зарядка для всех».
Инструктор муниципального спортивного центра «Бригантина» проведет массовую зарядку, затем псковичей ждет спортивный флеш-моб, конкурсы и викторины на физкультурные темы. Подарком для участников станет показательное выступление «Первым будь» воспитанников отделения спортивной аэробики центра «Бригантина». Также планируется вручение золотых значков ГТО 30 учащимся школ города.
Инструктор муниципального спортивного центра «Бригантина» проведет массовую зарядку, затем псковичей ждет спортивный флеш-моб, конкурсы и викторины на физкультурные темы. Подарком для участников станет показательное выступление «Первым будь» воспитанников отделения спортивной аэробики центра «Бригантина». Также планируется вручение золотых значков ГТО 30 учащимся школ города.
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