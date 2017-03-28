28 Марта 2017
Псков
+3 .. +5 °C
Великие Луки
+3 .. +5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир

Общественники начали генеральную уборку Пскова с района Любятово

28 Марта 2017 - 11:57
Главная → Хроника дня
24 марта в Пскове прошел первый субботник, организованный по инициативе Регионального отделения Общероссийского народного фронта. Генеральная уборка города от мусора стартовала в районе Любятово. В ликвидации несанкционированной свалки, помимо членов регионального отделения ОНФ, приняли участие представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, студенты ПсковГУ и курсанты  Академии ФСИН, а также сотрудники Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ.

Проведение подобных экологических акций на недавней встрече с активистами ОНФ поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он предложил сделать эти мероприятия ежемесячными, в том числе в районах области, и вовлекать в них как можно больше людей.

ОНФ запустил акцию «Генеральная уборка» около двух месяцев назад. В основе проекта – открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором фиксируют сообщения граждан о нелегальном складировании мусора. Конечный результат проекта – ликвидация стихийных свалок. На сегодняшний день на интерактивной карте несанкционированных свалок региона отмечены 29 замусоренных мест. Две свалки уже ликвидировали.

Также в рамках проекта активисты ОНФ планируют уделить внимание экологическому воспитанию школьников и молодежи, участвовать в реформировании системы обращения с твердыми бытовыми отходами.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»
Весь фото архив

Видео

Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 22 марта
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

Модная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоПолитикаЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыБольшое будущееУправдомПресс-центрПишем историю «ПП» вместеПроект «Мой кабинет»Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50