Общественники начали генеральную уборку Пскова с района Любятово

24 марта в Пскове прошел первый субботник, организованный по инициативе Регионального отделения Общероссийского народного фронта. Генеральная уборка города от мусора стартовала в районе Любятово. В ликвидации несанкционированной свалки, помимо членов регионального отделения ОНФ, приняли участие представители Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов, студенты ПсковГУ и курсанты Академии ФСИН, а также сотрудники Госкомитета Псковской области по делам строительства и ЖКХ.



Проведение подобных экологических акций на недавней встрече с активистами ОНФ поддержал губернатор Псковской области Андрей Турчак. Он предложил сделать эти мероприятия ежемесячными, в том числе в районах области, и вовлекать в них как можно больше людей.



ОНФ запустил акцию «Генеральная уборка» около двух месяцев назад. В основе проекта – открытый сетевой ресурс «Интерактивная карта свалок», на котором фиксируют сообщения граждан о нелегальном складировании мусора. Конечный результат проекта – ликвидация стихийных свалок. На сегодняшний день на интерактивной карте несанкционированных свалок региона отмечены 29 замусоренных мест. Две свалки уже ликвидировали.



Также в рамках проекта активисты ОНФ планируют уделить внимание экологическому воспитанию школьников и молодежи, участвовать в реформировании системы обращения с твердыми бытовыми отходами.