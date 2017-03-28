Памятник Кирову и сквер отремонтируют в этом году

Сквер у памятника Кирову в Пскове и сам памятник отремонтируют в этом году. Начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров сообщил, что в ближайшее время объявят конкурсные процедуры по ремонту памятника. Помимо реконструкции сквера у Дома Советов, планируется также облагородить сквер у танка Т-34 рядом с площадью Героев-десантников и 68 дворовых территорий. Перечень объектов, по словам Алексея Захарова, согласован с депутатами. Работы начнут с 1 мая.