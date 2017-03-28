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20 км дорог в Пскове отремонтируют по гарантии

28 Марта 2017 - 10:28
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За последние шесть лет, с 2011 года, в Пскове отремонтировали 44 километра дорожного полотна, что составляет 12 % всей протяженности дорог города. Об этом сообщил начальник Управления городского хозяйства Алексей Захаров на сессии Псковской городской Думы 27 марта. Он рассказал, что 20 километров дорог находятся в гарантийных обязательствах и все выявленные недостатки будут устранены до 1 мая.

Алексей Захаров напомнил, что прошедшей зимой было зафиксировано более 100 переходов температур через 0, что повлияло на качество дорожного покрытия. Он таже сообщил, что в Пскове ежедневно проводится ремонт дорог щебнем, холодным асфальтом и методом обратной пропитки. 

– Но это временные меры. Приносим извинение за состояние дорог и благодарим за понимание, – обратился он к псковичам.

Начальник УГХ отметил, что подготовлен проект плана ремонта дорог, который рассматривался на совещании у губернатора Псковской области Андрея Турчака. Планируют начать работы на улице Свердлова.

Кроме того, в 2017-2018 годах на улице Вокзальной планируют провести работы по устройству верхнего слоя и тротуаров, на улице 128-й Стрелковой Дивизии - установить светофор. Также запланирован ремонт улицы Кузнецкой, а на ее пересечении с Плехановским Посадом появится светофор. Также отремонтируют Кузнецкий, Ольгинский мосты, на Советском заменят верхний слой асфальта.  В план ремонта дорог попали участок улицы Советской Армии до Промежиц, улица Железнодорожная, тротуары на улице Яна Райниса, улица Шестака с устройством ливневой канализации, пересечение
Инженерной и Индустриальной с устройством парковки у поликлиники № 3, участок улицы Алмазной.
Проведут также ремонт участков улиц Советской, Юбилейной, Льва Толстого, Зонального шоссе с подъездом к УФСИН.

Алексей Захаров заметил, что в этом году уже завершен проект ремонта улиц Кузбасской Дивизии и Льва Толстого. Решают проблему транспортного обеспечения квартала Северный.   

В заключение начальник УГХ сообщил, что разметку, в первую очередь, нанесут там, где будут проходить мероприятия, связанные с празднованием Дня Победы.
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