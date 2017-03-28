Ольга Голодец: Псковская область в лидерах по усыновлению
28 Марта 2017 - 09:39Главная → Хроника дня
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Ольга Голодец на всероссийском совещании 23 марта вновь отметила Псковскую область в числе регионов-лидеров по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По итогам 2016 года регион занимает первое место среди субъектов Северо-Запада и входит в пятерку лучших в Российской Федерации.
В прошлом году показатель усыновления в Псковской области составил рекордные 26 %, в то время как средний по стране – 17 %. В соседней Ленинградской области он равен 13 %, в Санкт-Петербурге – 12 %.
– Успехи Псковской области в деле усыновления детей – это командный результат, заслуга всех организаций, которые имеют отношение к детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-инвалидам, – отметили в Управлении социальной защиты населения Псковской области.
На сегодняшний день в Псковской области 85 % детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. Еще восемь лет назад этот показатель составлял лишь 36 %. В 2016 году 359 псковских сирот обрели родителей.
Три года подряд в регионе преобладает число детей-сирот, устроенных в семьи, над количеством вновь выявленных детей-сирот.
Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки.
Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс. рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители – ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тысяч рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.
В прошлом году показатель усыновления в Псковской области составил рекордные 26 %, в то время как средний по стране – 17 %. В соседней Ленинградской области он равен 13 %, в Санкт-Петербурге – 12 %.
– Успехи Псковской области в деле усыновления детей – это командный результат, заслуга всех организаций, которые имеют отношение к детям, оставшимся без попечения родителей, в том числе детям-инвалидам, – отметили в Управлении социальной защиты населения Псковской области.
На сегодняшний день в Псковской области 85 % детей, оставшихся без попечения родителей, устроены в семьи. Еще восемь лет назад этот показатель составлял лишь 36 %. В 2016 году 359 псковских сирот обрели родителей.
Три года подряд в регионе преобладает число детей-сирот, устроенных в семьи, над количеством вновь выявленных детей-сирот.
Для будущих родителей и опекунов в региональном бюджете предусмотрены меры социальной поддержки.
Например, усыновители получают ежегодную выплату в 100 тыс. рублей в течение пяти лет, опекуны и попечители – ежемесячное пособие на содержание ребенка в размере 9−11 тысяч рублей, а для приемных семей, помимо пособия, предусмотрено вознаграждение за труд.
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Хроника дня
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