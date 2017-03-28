По факту гибели рабочего в результате взрыва начата проверка

В понедельник, 27 марта, в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в результате взрыва рабочего в поле вблизи одной из деревень в Псковском районе. По данному факту Псковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Псковской области проводится доследственная проверка, сообщили "Псковской правде" в пресс-службе СУ СКР по Псковской области.

По предварительным данным, погиб один из троих рабочих, который был задействован для производства мелиоративных работ.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи совместно с полицейскими и сотрудниками МЧС.