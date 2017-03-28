Взрыв в Псковском районе произошел предположительно из-за детонации неизвестного взрывоопасного предмета
27 Марта 2017 - 19:08Главная → Хроника дня
Взрыв в районе деревни Анисимово (Псковский район) произошел из-за детонации неустановленного взрывоопасного предмета после разведения костра.
Костер развели двое рабочих, которые вырубали кустарник. Для уничтожения остатков ветвей был разведен костер, на месте которого спустя некоторое время произошел взрыв. Как стало известно корреспонденту "Псковской правды", предположительно сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.
Территория оцеплена полицией.
Костер развели двое рабочих, которые вырубали кустарник. Для уничтожения остатков ветвей был разведен костер, на месте которого спустя некоторое время произошел взрыв. Как стало известно корреспонденту "Псковской правды", предположительно сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.
Территория оцеплена полицией.
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
28 Марта 2017
- По факту гибели рабочего в результате взрыва начата проверка27.03, 19:27
- Взрыв в Псковском районе произошел предположительно из-за детонации неизвестного взрывоопасного предмета27.03, 19:08
- Взрыв прогремел в Псковском районе. Погиб человек27.03, 18:00
- В Псковской области озвучили рейтинг лучших школ по итогам 2016 года27.03, 17:04
- Какие дворы отремонтируют в Пскове в 2017 году (ПОЛНЫЙ СПИСОК)27.03, 15:13
- 28 марта станет известно, какие новые госуслуги стали доступны псковичам27.03, 14:37
- Арина из Псковской области прошла в следующий тур проекта «Ты супер!»26.03, 10:31
- В Сочи стартовали гонки Национальной парусной лиги, которая в июне приедет в Псков26.03, 10:10
- Двухлетний ребенок сбит поездом в Плюссе25.03, 13:58
- Александр Котов: Работники культуры – это наши «духовные маяки»25.03, 12:28
- Работники культуры Псковской области получили поздравления от Андрея Турчака25.03, 12:13
- На Камчатке проснулся вулкан, спавший несколько сотен лет25.03, 12:04
- Псковские барды приглашаются к участию во всероссийском конкурсе25.03, 11:09
- Игорь Смолькин переизбран на пост руководителя псковской писательской организации25.03, 10:56
- Андрей Турчак отчитался о доходах за 2016 год25.03, 09:34
- Великолукского разбойника посадили в тюрьму на 2,5 года25.03, 09:32
- Неисправный холодильник может стать причиной пожара25.03, 09:28
- Из Брянска в Псков приехала победительница конкурса «Все в Псков»24.03, 10:42
- Псков вышел в лидеры по сдаче норм ГТО24.03, 10:02
- «Калинов Мост» выступит перед псковскими фанатами24.03, 10:00
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Армен Мнацаканян: Теперь чеченцы должны приехать в Псков
- Кадастровый скачок обсудят в пресс-центре «Псковской правды»
Фото
Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Весь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив