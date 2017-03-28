Взрыв в Псковском районе произошел предположительно из-за детонации неизвестного взрывоопасного предмета

Взрыв в районе деревни Анисимово (Псковский район) произошел из-за детонации неустановленного взрывоопасного предмета после разведения костра.



Костер развели двое рабочих, которые вырубали кустарник. Для уничтожения остатков ветвей был разведен костер, на месте которого спустя некоторое время произошел взрыв. Как стало известно корреспонденту "Псковской правды", предположительно сдетонировал неизвестный взрывоопасный предмет.



Территория оцеплена полицией.