Взрыв прогремел в Псковском районе. Погиб человек

В понедельник, 27 марта, около 17 часов вечера в Псковском районе между деревней Анисимово (Ядровская волость) и деревней Тянутово при расчистке дороги произошёл взрыв.



Как сообщил источник «Псковской правде», в результате трагедии погиб житель деревни Анисимово. Что именно привело к взрыву, предстоит выяснить экспертам.



На место происшествия выехали представители МВД и МЧС.