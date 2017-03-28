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Взрыв прогремел в Псковском районе. Погиб человек

27 Марта 2017 - 18:00
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В понедельник, 27 марта, около 17 часов вечера в Псковском районе между деревней Анисимово (Ядровская волость) и деревней Тянутово при расчистке дороги произошёл взрыв.

Как сообщил источник «Псковской правде», в результате трагедии погиб житель деревни Анисимово. Что именно привело к взрыву, предстоит выяснить экспертам.

На место происшествия выехали представители МВД и МЧС.
Комментарии: 2
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Комментарии

Анонимный
27 Марта 2017 - 22:09
Зелёные " прибалтийские братья" тренируются?
Анонимный
27 Марта 2017 - 22:10
Неужели нам без них ям мало на дорогах?
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