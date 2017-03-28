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В Псковской области озвучили рейтинг лучших школ по итогам 2016 года

27 Марта 2017 - 17:04
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В Псковской области по итогам независимой оценки качества оказания услуг в сфере образования за 2016 год определили 10 образовательных организаций, показавших наилучшие значения (Топ 10 лучших), к которым относятся: МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Великие Луки, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Великие Луки, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Великие Луки, МБОУ «Псковская инженерно-лингвистическая гимназия», МБОУ «Печорская гимназия», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского» г. Великие Луки, МБОУ «Тямшанская гимназия Псковского района», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Васильевича Смирнова» города Невеля Псковской области, ГБОУ Псковской области «Опочецкая специальная (коррекционная) школа-интернат для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья».
 

Кстати

В 2016 году независимая оценка проведена в отношении 152 муниципальных (государственных) образовательных организаций региона, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе в отношении 140 образовательных организаций муниципального уровня (92%) и 12 государственных образовательных организаций (8%). (45% от общего количества учреждений сферы образования).

В 2017 году независимая оценка будет проведена в отношении образовательных учреждений дошкольного, дополнительного и профессионального образования.
 

Справка

Независимая оценка качества оказания услуг организациями в сфере образования проходит в образовательных организациях Псковской области с 2015 года.
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