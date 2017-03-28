Какие дворы отремонтируют в Пскове в 2017 году (ПОЛНЫЙ СПИСОК)

В Пскове утвердили план ремонта дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам на территории Пскова в 2017 году. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.



План составлен в разрезе 12 городских округов с разбивкой по 68 адресам на общую сумму 84 млн рублей – по 7 млн рублей на округ. В этом году сумма на ремонт дворов увеличена вдвое по сравнению с 2016 годом.

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