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28 марта станет известно, какие новые госуслуги стали доступны псковичам

27 Марта 2017 - 14:37
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Пишите свои вопросы в комментариях
Как зарегистрироваться на портале госуслуг через визит в полицию? Какие новые услуги стали доступы он-лайн? Какие услуги МФЦ наиболее востребованы в регионе?

В пресс-центре «ПП» во вторник, 28 марта, в 12.00 на вопросы ответят представители УМВД РФ по Псковской области и директор Многофункционального центра Псковской области.
 

Список участников:

Якубовский Александр Викторович – заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области, полковник полиции;

Семенов Сергей Владимирович – заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области, полковник полиции;

Майоров Сергей Александрович – врио начальника ИЦ УМВД России по Псковской области, майор внутренней службы;

Григорьев Михаил Евгеньевич – начальник отделения по контролю в сфере легального оборота УКОН УМВД России по Псковской области, майор полиции.
 

Свои вопросы можно задать

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
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