28 марта станет известно, какие новые госуслуги стали доступны псковичам

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Как зарегистрироваться на портале госуслуг через визит в полицию? Какие новые услуги стали доступы он-лайн? Какие услуги МФЦ наиболее востребованы в регионе?В пресс-центре «ПП» во вторник, 28 марта, в 12.00 на вопросы ответят представители УМВД РФ по Псковской области и директор Многофункционального центра Псковской области.Якубовский Александр Викторович – заместитель начальника УВМ УМВД России по Псковской области, полковник полиции;Семенов Сергей Владимирович – заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Псковской области, полковник полиции;Майоров Сергей Александрович – врио начальника ИЦ УМВД России по Псковской области, майор внутренней службы;Григорьев Михаил Евгеньевич – начальник отделения по контролю в сфере легального оборота УКОН УМВД России по Псковской области, майор полиции.1. По тел. (8112) 57-31-232. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru 3.3.ВКонтакте4. В комментариях под этой новостью