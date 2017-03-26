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Арина из Псковской области прошла в следующий тур проекта «Ты супер!»

26 Марта 2017 - 10:31
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Вышел седьмой выпуск невероятного шоу, в котором юные исполнители, оставшиеся без попечения родителей, получили возможность выступить и завоевать любовь и признание миллионов телезрителей.
Героиня "Псковской правды" Арина Павлова из Струг Красных спела «Кукушку» группы «Кино» и прошла в следующий тур.
За нее прологоловали певица Елка, оперная и эстрадная певица Маргарита Суханкина и певец Стас Пьеха.
Напоминаем, 11 февраля на НТВ стартовал международный детский вокальный конкурс «Ты супер!». Новое музыкальное шоу даст шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе и продемонстрировать свои вокальные способности всей стране.
Поддержать школьницу, проголосовав за нее, можно на странице проекта.

Подробнее об Арине - в нашем большом материале "Знай наших. Школьница из Струг Красных покорила жюри в проекте НТВ"
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