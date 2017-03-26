В Сочи стартовали гонки Национальной парусной лиги, которая в июне приедет в Псков
26 Марта 2017 - 10:10Главная → Хроника дня
25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Источник: http://www.vladtime.ru/sport/556438 ©
25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Источник: http://www.vladtime.ru/sport/556438 ©
25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги. Об этом сообщили организаторы мероприятия.
Источник: http://www.vladtime.ru/sport/556438 ©
25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги.
Российская Национальная парусная лига в этом сезоне проведет 8 этапов для 27 сильнейших российских команд, представляющих яхт-клубы нашей страны с географией от Санкт-Петербурга до Владивостока.
Регаты пройдут в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Первый этап пройдет в Сочи с 24 по 26 марта.
Подробнее о роли Псковской области в жизни яхтсменов - в материале "Псков примет лучших яхтсменов России и Европы и проведет Ганзейскую регату"
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
26 Марта 2017
- Арина из Псковской области прошла в следующий тур проекта «Ты супер!»10:31
- В Сочи стартовали гонки Национальной парусной лиги, которая в июне приедет в Псков10:10
- Двухлетний ребенок сбит поездом в Плюссе25.03, 13:58
- Александр Котов: Работники культуры - это наши "духовные маяки"25.03, 12:28
- Работники культуры Псковской области получили поздравления от Андрея Турчака25.03, 12:13
- На Камчатке проснулся вулкан, спавший несколько сотен лет25.03, 12:04
- Псковские барды приглашаются к участию во всероссийском конкурсе25.03, 11:09
- Игорь Смолькин переизбран на пост руководителя псковской писательской организации25.03, 10:56
- Андрей Турчак отчитался о доходах за 2016 год25.03, 09:34
- Великолукского разбойника посадили в тюрьму на 2,5 года25.03, 09:32
- Неисправный холодильник может стать причиной пожара25.03, 09:28
- Из Брянска в Псков приехала победительница конкурса «Все в Псков»24.03, 10:42
- Псков вышел в лидеры по сдаче норм ГТО24.03, 10:02
- «Калинов Мост» выступит перед псковскими фанатами24.03, 10:00
- Псковичам расскажут, как стать участником исторического автопробега23.03, 21:11
- Псковский филиал Россельхозбанка продолжает кредитовать предприятия АПК по ставке не выше 5% годовых23.03, 15:29
- Третий премьерный показ постановки «Черное молоко, или Экскурсия в Освенцим» состоится 11 апреля23.03, 12:01
- Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области23.03, 12:00
- Тему туберкулеза обсудят в пресс-центре «Псковской правды»23.03, 09:30
- Когда появится чистая вода? Константин Болотин ответит на вопросы псковичей22.03, 15:15
Лидеры обсуждений
- Сергей Колесников станет гостем пресс-центра «Псковской правды»
- Опубликован список дорог, которые отремонтируют в Пскове (ТАБЛИЦА)
- Прокуратура нашла на дорогах Пскова 21 яму
- ОДН дали отсрочку до конца марта
- Бунт дачников. Псковские садоводы грозятся забросить свои участки
- Опубликовано расписание новых городских автобусов №112 и №118
- Кондуктор: Автопарк теряет выручку
- Криминальные итоги года подведут в Пскове 9 марта
- Ольга Стебихова: Чудо на кончиках пальцев
- Армен Мнацаканян: Теперь чеченцы должны приехать в Псков
Фото
Праздник воссоединения Крыма с РоссиейПсковичам необходим пешеходный переход через железную дорогуВ Пскове будут сносить домаЖенское жюри выбрало «Мистера Псков»Весь фото архив
Видео
Крым – Россия! Навсегда!Стычка «лошадниц» в Детском паркеЗапрет выхода на лёд псковичи игнорируютЧто вы пропустили, не посетив «ART-ель» в «Простории»Весь видео архив