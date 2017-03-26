В Сочи стартовали гонки Национальной парусной лиги, которая в июне приедет в Псков

25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Источник: http://www.vladtime.ru/sport/556438 ©

25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Источник: http://www.vladtime.ru/sport/556438 ©

25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Источник: http://www.vladtime.ru/sport/556438 ©

25 марта 2017 года в Сочи стартовал четвёртый сезон Всероссийской национально парусной лиги.



Российская Национальная парусная лига в этом сезоне проведет 8 этапов для 27 сильнейших российских команд, представляющих яхт-клубы нашей страны с географией от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Регаты пройдут в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Первый этап пройдет в Сочи с 24 по 26 марта.



Подробнее о роли Псковской области в жизни яхтсменов - в материале "Псков примет лучших яхтсменов России и Европы и проведет Ганзейскую регату"